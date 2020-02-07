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İzmir çevre yolunda feci kaza: 1 ölü

İzmir çevre yolunda feci kaza: 1 ölü
İzmir çevre yolunda feci kaza: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir çevre yolunda feci kaza: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde İzmir çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca'dan Bornova istikametine giden Murat Çiçekçi (34) yönetimindeki 34 ANC 947 plakalı otomobil, İzmir çevre yolunda arıza yaptığı için sağ şeritte duran M.D. idaresindeki 42 ATC 48 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çiçekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, Çiçekçi'nin cansız bedeni savcının incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Mustafa İç
 

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