İzmir depreminde sağ çıktığı binadan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay 12 Şubat akşamı saat 17.30'da Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokakta bulunan ve 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı öğrenilen 8 katlı bir binada meydana geldi. Tuhafiye mağazası çalışanı Metin Alan (49), iddiaya göre 8 yaşındaki kızı ile beraber, binada bulunan dolabını sökmek için sokağa geldi.

Binanın 8'inci katındaki dairesine çıkarak dolabı sökmek isteyen Alan, henüz belli olmayan bir sebeple balkondan aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Alan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 Ekim'de ailesiyle birlikte sağ çıkmış

Öte yandan Metin Alan'ın 8'inci katından düştüğü binada, 30 Ekim İzmir depremini yaşadığı, depremde ağır hasar aldığı öğrenilen binadan sağ çıktığı ortaya çıktı. Depremde sağ çıktığı binanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Alan'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Ali İhsan Çiftçi

