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İzmir derbisinin hakemleri belli oldu

İzmir derbisinin hakemleri belli oldu
İzmir derbisinin hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisinde hakem Emre Kargın düdük çalacak. Kargın’ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü karşı karşıya gelecek. 27 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Göztepe, Altay'ı konuk edecek.
Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından maçın hakemleri duyuruldu. İzmir bölgesinden Emre Kargın derbiyi yönetecekken yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olacak.

Hasan İnce
 

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