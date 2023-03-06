İzmir derbisinin hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü karşı karşıya gelecek. Yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Altınordu, Göztepe'yi konuk edecek. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Hüseyin Kıvanç Durmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Hasan İnce



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