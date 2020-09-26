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İzmir 'en sevilen kent' olma yolunda

İzmir 'en sevilen kent' olma yolunda
İzmir 'en sevilen kent' olma yolunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürebilir çevre politikalarıyla, World Wildlife Fund’ın (WWF) düzenlediği “We Love Cities” yarışmasında finale yükseldi. 27 ülkeden 58 şehrin yarıştığı finalde en yüksek oyu alan finalist “en sevilen kent” seçilecek.

İzmir'i en sevilen kent yapmak için sosyal medyada #weloveizmir etiketiyle paylaşım yapmak veya WWF tarafından İzmir adına açılan sitede oy vermek ya da öneri sunmak gerekiyor. 11 Ekim'de sona erecek oylamada, İzmir'in yanı sıra Los Angeles, Paris, Londra gibi şehirler de yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki karbon salımının azaltılması, doğa ile uyumlu ulaşım stratejisi gibi sürdürebilir çevre politikalarıyla WWF'in “We Love Cities” yarışmasında finalde mücadele etmeye hak kazandı. Dünyada 27 ülkeden 58 şehrin yarıştığı finalde en fazla oyu alan finalist “en sevilen kent seçilecek. İzmir #weloveizmir etiketi ve WFF'in adına açtığı site üzerinden en sevilen kent oylamasına dahil olacak. 11 Ekim'de sona erecek oylamada, Los Angeles, Paris, Londra ve New Mexico City gibi küresel şehirler de yer alıyor.

Her #weloveizmir paylaşımı oy sayılıyor

58 şehrin boy gösterdiği yarışmada, tüm sosyal mecralarda yapılan #welove.. etiketi ve içeriğin altındaki her etkileşim oy olarak sayılıyor. İzmir de yarışmaya #weloveizmir etiketiyle katılıyor. Her hesabın gün içindeki #weloveizmir etiketli ilk paylaşımı oylamaya dahil ediliyor.

İzmir'in en sevilen kent olması için siteden de oy verilebiliyor

Yarışma kapsamında WWF tarafından her şehir adına bir site açıldı. Bu sayfa üzerinden de İzmir'e oy verilebiliyor, görüş ve öneriler sunulabiliyor. Her destekçinin günde sadece bir oy kullanabiliyor. WWF tarafından İzmir için hazırlanan sayfaya https://welovecities.org/tr/izmir/ linkinden ulaşabiliyor.

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