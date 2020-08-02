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İzmir Foça'da tekne faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir Foça'da tekne faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
İzmir Foça'da tekne faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin isimleri belli olurken, kayıp olan bir çocuğu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir Foça’da tekne faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu - Tıkla İzle

Olay, Hayırsız Adası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği, aralarında kadın ve çocukların olduğu öğrenilen teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına çevrede bulunan diğer yatlar ve kıyıdaki cankurtaranlar da destek verdi. Ekipler suda çırpınan 5 kişiyi kurtardı. Yorgun oldukları gözlenen 5 kişiye ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı.

4 kişinin cesedine ulaşıldı

Facianın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (9) cansız bedenlerine ulaştı.

8 yaşındaki çocuk kayıp

Öte yandan alabora olan teknenin içerisinde olduğu öğrenilen 8 yaşındaki S.G. isimli çocuğun kayıp olduğu tespit edildi. 8 yaşındaki kayıp çocuğunu bulmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Tekne faciası öncesi son fotoğrafları bu oldu

Öte yandan ilçede yaşanan tekne faciası öncesi, tekne içerisinde bulunan şahısların son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu teknenin Florya Tatil köyünde durdukları görüldü.


 

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri
 

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