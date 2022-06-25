İzmir Fransız Kültür Merkezi'yle protokole imza attılar

Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezleri Genel Müdürü Sylvie Lemasson, İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü José Maria Queiros ve Fransız Kültür Merkezi İzmir Kurs Müdürü Güzin Bozduman, İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ile bir araya gelerek kültürel iş birliği protokolüne imza attı.

“Eğitim ve dilbilimi iş birliği açısından heyecan verici”

Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezleri Genel Müdürü Sylvie Lemasson, imzalanan protokolün önemli olduğunu vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Protokol, öncelikle Fransızcayı kendi bünyemizde geliştirmemize olanak sağlayacak. Fransızca, gastronomi, sinema, moda gibi mesleki gelişime ki kurumumuzun öncelikli hedeflerini oluşturan mesleki gelişime katkı sağlayacak birtakım değerleri içinde bulunduran bir dildir. Bizim için bu protokol eğitim ve dilbilimi iş birliği açısından oldukça heyecan verici.”

“Fransızcayı bilmeleri bizim için önem taşıyor”

“Fransızcayı özellikle aşçılık programımızda ikinci yabancı dil olarak değerlendirmek istiyoruz” diyen Prof. Küçükaltan, “Çünkü sizin de bildiğiniz gibi Fransız mutfağı, Türk mutfağı ve Çin mutfağı dünyada en önemli üç mutfak. Dolayısıyla bizim aşçılık öğrencilerimizin de Fransızcayı bilmeleri bizim için önem taşıyor. Bunun dışında Fransız Kültür Merkezi'nde çok güzel kültürel etkinlikler oluyor. Bu kültürel etkinliklerden bizim hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin daha düşük ücretlerle faydalanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.