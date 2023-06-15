İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Engelsiz Üniversite Ödüllerine yenisini ekledi

97 üniversiteden toplam bin 91 başvurunun yapıldığı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahipleri belli oldu. 56 üniversite 295 bayrak almaya hak kazandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yükseköğretimde farklı engel düzeylerinde 56 bin civarında öğrenci olduğunu ifade etti. Özvar, engelli öğrencilerin yaklaşık 3'te 1'inin kadınlardan oluştuğunu belirterek, kadın engelli öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha fazla dezavantajla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ödül sonrası yayınladığı mesajda, “YÖK tarafından üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti, başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla verilen Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri'nde yer alan “Mekânda Erişilebilirlik - Turuncu Bayrak", “Eğitimde Erişilebilirlik - Yeşil Bayrak" ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik - Mavi Bayrak" ödüllerinin tamamını alarak “engelsiz eğitim” hedefimizi pekiştiriyoruz” ifadelerini kulandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.