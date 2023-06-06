İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu kadın basketbolda Türkiye üçüncüsü

Türkiye'nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol turnuvası Half Court turnuvası son buldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile yapılan iş birliği çerçevesinde hayata geçen 3x3 basketbol turnuvasını İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Kadın Basketbol Takımı, Hacettepe Üniversitesi'ni 12-4 mağlup ederek üçüncü tamamladı.

Elemelerine 77 üniversiteden 38 kadın ve 70 erkek basketbol takımının katıldığı Half Court'ta takımlar 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar 10 dakikaya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, müsabakanın kazananı oluyor. Karşılaşma bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.