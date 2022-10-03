İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumcu soygunu

Olay, saat 05.00 sıralarında, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisindeki Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, taş atarak C.Ü.'ye ait kuyumcunun kepenk ve camını kıran kişi veya kişiler içeri girerek bir miktar kolye ile yaklaşık 15 adet saati alıp kayıplara karıştı. İş yerinin alarmının çalması üzerine kısa sürede adrese gelen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kuyumcunun içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.



Mustafa İç



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