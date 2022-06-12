İzmir Körfezi'nde bir ilk: Janolus cristatus görüntülendi

İzmir Körfezi'ni yeniden yüzülebilir hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi çerçevesinde sudaki iyileşmeyi bilimsel veriler ışığında gözlemliyor. Proje ile su altı görüntüleme çalışmaları da yürütülüyor.

İzmir Körfezi'ndeki biyolojik çeşitliliği fotoğraflarla belgeleyen su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, Bostanlı kıyılarında Körfez'de ilk kez görülen "Janolus cristatus” cinsi kabuksuz deniz salyangozuyla karşılaştı.

Çektiği fotoğrafı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hediye eden Kaptan, bu türün sadece temiz sularda yaşadığını, yumurtalarını bırakmış olmasının burada üreyeceği anlamına geldiğini belirterek, “Dalışlarda özellikle iç körfez bölgesinde kalan Konak ve Bostanlı'da heyecan verici görüntülerle karşılaştık. İzmir Körfezi biyolojik çeşitliliği ile şaşırtmaya devam etti” dedi.

Körfez'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer ise “İzmir Körfezi onlarca yıl sonra yeniden hayata dönüyor. Biyolojik çeşitliliğin günden güne arttığını gösteren bu gelişmeler heyecan ve mutluluk verici” diye konuştu.