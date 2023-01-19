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İzmir Körfezi'nde kaçak avcı operasyonu: Balıkçı teknesi kaçtı, ekipler kovaladı

İzmir Körfezi'nde kaçak avcı operasyonu: Balıkçı teknesi kaçtı, ekipler kovaladı
İzmir Körfezi'nde kaçak avcı operasyonu: Balıkçı teknesi kaçtı, ekipler kovaladı

İzmir Körfezi’nde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken deniz polisi tarafından fark edilen ve dur ihtarına uymayan balıkçı teknesi, yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Konak ilçesi açıklarında meydana geldi. Yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken deniz polisi tarafından tespit edilen ve dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalışan balıkçı teknesi, 3 Sahil Güvenlik botu ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Reis Bey isimli tekne tarafından düzenlenen operasyonla durdurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan kovalamaca anları ise ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mustafa İç
 

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