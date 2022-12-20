İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının sözde asker ve sivil unsurlarına yönelik başlatılan soruşturmada, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti de bulunan 4'ü Üsteğmen, 11'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde; 5'i Kara Kuvvetleri, 4'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ve 6'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 10'u muvazzaf 16 asker şahıs ile 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gece saatlerinde İzmir merkezli 12 ilde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mustafa İç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.