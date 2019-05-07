İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İzmir merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İzmir merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 21'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin çeşitli kademelerinde sözde yönetici olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 21 kişi adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınırken 1 şüphelinin daha önce yurt dışına kaçtığı belirlendi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital veriler ve yasak yayınlar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.