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İzmir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
İzmir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kararın ardından İzmir merkezli Isparta ve Bolu'da operasyon yaptı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi. 

Zanlıların, DEAŞ'a eleman temin ettikleri, finansal destek sağladıkları belirtildi. Öte yandan zanlıların, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla Suriye'de dağılan örgüt mensuplarını Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçirmek için organizasyon içinde oldukları öne sürüldü.  

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