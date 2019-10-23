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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da olduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale illerinde de eş zamanlı operasyon başlattı.

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