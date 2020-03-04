İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY (Fetullahçı Terrör Örgütü) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 2019 yılında yapılan ‘polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç Komiser yardımcısı, 1 ihraç Başpolis memuru, 1 aktif Komiser, Bylock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla illerinde polis ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı.