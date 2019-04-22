İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli Isparta ve Bolu'da operasyon yaptı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Hasan Y., Aziz S., Yasin G., Mustafa Ö. ve Murat B. tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirilmişti. Zanlıların, DEAŞ'a eleman temin ettikleri, finansal destek sağladıkları belirtildi. Ayrıca zanlıların, Suriye'de dağılan örgüt mensuplarını Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirmek için organizasyon içinde oldukları öne sürüldü.