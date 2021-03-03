İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu toplam 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli olarak Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin de yurt dışında bulunması nedeniyle yakalanamadığı öğrenildi.