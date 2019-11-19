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İzmir merkezli FETÖ operasyonu, 133 gözaltı kararı var

İzmir merkezli FETÖ operasyonu, 133 gözaltı kararı var
İzmir merkezli FETÖ operasyonu, 133 gözaltı kararı var

İzmir’de FETÖ’nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 82’si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi de var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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