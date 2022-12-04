İzmir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi tutuklandı, 1 milyarlık vurgun engellendi

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuku aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, sahte banka dekontuyla araç, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı olaylarına karıştığı belirlenen toplam 15 şüpheli şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada şüphelilerin 28 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 9 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlarca tutuklandı. Dosya çerçevesinde şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 tane eylemin de engellendiği belirtildi.

Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama' suçuna istinaden 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konulurken, şüphelilere ait 3 binek otomobil ve 1 adet dubleks daireye el konuldu. Söz konusu şüpheli şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik İzmir başta olmak üzere İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop, Bursa illerinde 3 Aralık Cumartesi günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, İzmir'de 20, İstanbul'da 18, Uşak'ta 5, Manisa, Ordu'da, Diyarbakır, Kayseri, Tekirdağ'da birer, Denizli'de 3 olmak üzere toplam 51 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda suç unsuru dokümanlar, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir markaya ait 412 adet boş saat kutusu ele geçirildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Evren Doğru



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