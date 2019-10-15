İzmir Narlıdere Metrosu'nda hedef 2022

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak Narlıdere Metrosu'ndaki yapım çalışmalarını Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin meclis üyeleriyle mahalle muhtarlarına anlattı. Kalabalık bir heyetle birlikte inşaat alanını gezen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Soyer, muhtarların ve meclis üyelerinin metro yapımıyla ilgili sorularını da yanıtladı. Hep birlikte TBM adı verilen dev tünel kazıcıların çalıştığı yeraltındaki tünele de inen katılımcılar, çalışmaları yerinde inceledi. Geziden önce yapılan sunumda, inşaat bittiğinde Balçova İstasyonu'nda 415 araçlık, Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda ise 223 araçlık iki otoparkın yapılacağı da açıklandı.

Yeni metro hattı 7,2 km uzunluğunda

Çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu Narlıdere'ye kadar kesintisiz gidebilecek. İzmir'de çevre dostu raylı sistemle yolculuk 186,5 kilometreye ulaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi genişleyen metro ağıyla trafik sıkışıklığını daha da azaltmayı ve iklim krizine neden olan ulaşım kaynaklı fosil yakıt kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor. Yeni metro hattı 7,2 km uzunluğunda olacak. Balçova ilçesinden başlayıp Narlıdere ilçesinde son bulan hattın tamamı yeraltından geçecek. Proje kapsamında 1 adet aç-kapa istasyon, 6 adet yeraltı istasyonu, 4 adet makas tüneli, 9 adet imalat şaftı ve 2 adet depolama hattı bağlantısı yapılacak.

2022'de açılıyor

Tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Bu proje, İzmir'in gerçekten takip ettiği ve beklediği en büyük proje ve bizler de hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Takvimi sorunsuz işleyen en değerli projedir. Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok yatırım yarım kaldı. Her şeye rağmen metro inşaatını sürdürüyor oluşumuz çok ciddi emek ve konsantrasyonla mümkün oluyor. Bu çabayı destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Dünyadaki örnek projelerde görülen bir teknolojiyi kullanıyoruz” dedi. Gerçekten gelişmiş bir kentin, yoksulların bile araç kullandıkları değil, zenginlerin bile toplu taşımayı tercih ettikleri bir kent olduğunu söyleyen Soyer, “Biz de bu anlayışla toplu taşımayı geliştirmeyi hedef olarak seçtik. Boydan boya İzmir'i hafif raylı sistemle ve metroyla donatmaya devam edeceğiz. 2022 sonunda hep beraber açılışını yapacağız” açıklamasını yaptı.