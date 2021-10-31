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İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 3 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Olay, saat 16.00 sıralarında Tire ilçesi Kahrat Mahallesi Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana geldi. İzmir'den Ödemiş istikametine giden Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine doğru giden Canberk B. idaresindeki 34 EAE 311 plakalı Peugeot marka otomobille kafa karaya çarpıştı.

Çarpışmada, Hüseyin Kocaoğlan ve araçta bulunan eşi Havva Kocaoğlan ile Fadime K. hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan Canberk B., Gizem B. ve Figen K. de yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobilin şerit ihlali yaptığı öne sürülürken, kazayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

Yakup Fatih Şaşmaz
 

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