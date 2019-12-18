İzmir ormanlarında yapılaşmaya geçit yok

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi Köstemkoy mevkiinde ormanlık alana inşa edilen 11 ev için yıkım kararı çıkmıştı. Bölgede yıkımlar devam ederken, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince konuyla ilgili açıklama yaptı.

Derince, ormanların mülkiyetinin tamamının devlete ait olduğunu, milletin milli serveti olan ormanlarda en ufak bir yapılaşmaya, yer açmaya, işgale izin verilmediğini belirtti. Yapılan her türlü yapıyı, tesisi ve işgali kanunların ve mahkemelerin vermiş oldukları yetkiye dayanarak ortadan kaldırdıklarını ifade eden Derince, "Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi Köstemkoy mevkiinde 6831 sayılı Yasa'ya muhalefet edilerek orman alanına inşa edilen 11 adet ev, mahkemede açılan kamu davasının kesinleşen mahkeme kararı uyarınca 16 Aralık Pazartesi günü yıkımlarına başlandı. Ayrıca vatandaşlarımıza 'Yapı Kayıt Belgesi' konusunda şunu da hatırlatmak isteriz ki 6 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslarda Özel Kanunlara tabi devlet ormanları kapsam dışında bırakılmıştır. Devlet ormanlarında yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapıların 3194 Sayılı İmar Kanunu geçici 16. madde konusu olmayacağı, devlet ormanlarında yasalara aykırı şekilde inşa edilen yapılar için yasalara aykırı alınmış olabilecek Yapı Kayıt Belgelerinin hiçbir geçerliliğinin olmayacağı aşikardır" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılı içerisinde İzmir ormanlarında toplam 26 adet konut ve tesisin yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Derince, ormanlarda yapılaşma ile mücadele konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de hassasiyetle üzerinde durduğunu ve takip ettiğini sözlerine ekledi.