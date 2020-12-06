İzmir polisinden örnek davranış: Aç kalan hayvanları elleriyle besledi

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları aç kaldı. Kısıtlama nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri mama dağıttı. Polis otosunda bulunan mamaları çıkartan polis ekipleri, Bayraklı sahilinde bulunan kediler için yapılan yuvaları ziyaret ederken, yuva ve çevresine mama bıraktı. Mamaları gören kediler, yemek için mamalara akın etti.

Öte yandan polis ekiplerinin kısıtlama boyunca sık sık sokak hayvanları için yapılan yuva ve çevrelerini kontrol ettiği ve sokak hayvanlarını beslemek için mama bıraktığı öğrenildi.