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İzmir polisinden yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılarına 52 ayrı operasyon

İzmir polisinden yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılarına 52 ayrı operasyon
İzmir polisinden yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılarına 52 ayrı operasyon

İzmir’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılığına yönelik 52 ayrı operasyon gerçekleştirilirken operasyonda ele geçirilen ve gıda amaçlı satışı yasak olan sahte etil alkollerin, temizlik malzemesi, antifiriz gibi etiketlerle satışa sunulmaya hazırlandığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, sahte içki kaynaklı ölümlerin önüne geçebilmek için gerekli tüm denetim ve uygulamaların son sürat sürdürüldüğünü aktardı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte etil alkol ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalar çerçevesinde 52 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Tüketilmesi halinde insan sağlığına ciddi zararı olan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşların içki yapımında kullanmaları için satışa sunulan şüphelilere yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 36 bin 706 litre sahte etil alkol, 5 bin 761 litre sahte içki, 526 litre sahte açık içki, 42 bin 563 adet sahte içki ve etil alkol etiketi, 640 adet içki aroması, 2 bin 305 adet boş şişe, 4 bin 704 adet boş etil alkol bidonu, 2 bin 270 adet içki şişesi kapağı ile çok sayıda ambalajlama kartonu, tank, damıtma kazanı ve diğer imalat ürünleri ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 94 şüpheli ve adli ve idari işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri
 

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