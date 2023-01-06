İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi

İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi
İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi

İzmir’de, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 22 kilo 815 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi - Tıkla İzle

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takipteki kişilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Narkotik köpeği Asil'in de katıldığı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adres didik didik arandı. Operasyonda, 22 kilo 815 gram esrar (skunk) ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hasan İnce

İLGİLİ HABER
Köyden adeta esrar fışkırdı Köyden adeta esrar fışkırdı
İLGİLİ HABER
Gaziantepte 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi Gaziantep'te 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Duvarlardan gelen esrarengiz sesler polisi de alarma geçirdi Duvarlardan gelen esrarengiz sesler polisi de alarma geçirdi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.