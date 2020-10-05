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İzmir polisinden zehir tacirlerine balyoz gibi operasyonlar: 16 kişi tutuklandı

İzmir polisinden zehir tacirlerine balyoz gibi operasyonlar: 16 kişi tutuklandı
İzmir polisinden zehir tacirlerine balyoz gibi operasyonlar: 16 kişi tutuklandı

İzmir polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 25 ayrı operasyon yaparken operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 16 şahıs da tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine son yaptığı operasyonlarla ağır bir darbe vurdu. Uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik harekete geçen ekipler, 28 Eylül-4 Ekim 2020 tarihleri arasında 25 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda; 3 kilo 242 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 898 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda yakalanan toplamda 72 şahıs hakkında ise adli işlemler yapıldı. Soruşturma kapsamda 16 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 15 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

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