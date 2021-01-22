İzmir sallanıyor, bölgede deprem fırtınası yaşanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde dün saat 02.37'de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü. İzmir ve Manisa'da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, saat 02.28'de 3,9, 02.31'de 3,0 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi.

"Artçı deprem sınıfında değerlendirebiliriz"

Sabah saatlerinde meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 30 Ekim'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin artçısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, "Son 24 saatte yaşanan depremleri biliyorsunuz. Sabah saat 02.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Depremden önce de sonra da artçı depremler vardı bu bölgede. Bu depremler aslında Samos fayının artçı depremleri sınıfında değerlendirilebilir. Uluslararası istasyonların da odak mekanizma çözümleri çıkmış durumda. Kırılan bu fay parçası doğu-batı uzanımlı ve kuzey eğimli dediğimiz normal bir mekanizmasında deprem üretmiş oldu. Bu da Samos fayına uygun bir deprem. Dolayısıyla artçı deprem sınıfında değerlendirebiliriz. Ama 30 Ekim depreminden bu güne geçen 2,5 aylık süreci düşündüğümüzde bunların içinde artçı olmayan depremlerde var. Bu depremlerin bir kısmı hem Samos fayının hem batısındaki hem doğusundaki hem de kuzeyindeki faylardan kaynaklanmış durumda. Dolayısıyla bu bölgede denizin altındaki fayların birbirlerini tetiklediğini söyleyebiliriz" dedi.

"Belli dönemlerde deprem fırtınası yaşanacak bu bölgede"

Geçtiğimiz yıl Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerini etkileyen depremle aynı özellikte bir deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Samos faylarında da aynı özelliklerin yer aldığını ve bir deprem fırtınasının yaşanabileceğinin altını çizdi. Sözbilir, "Bu tetiklenme bu şekilde geliştiği için belli dönemlerde deprem fırtınaları yaşayabiliriz. Dün gece yaşadığımız depremde buna örnek bir olaydı. Hem normal fay hem de doğrultu atımlı faylar birlikte çalışarak bu depremi üretmeye başladığı için belli dönemlerde deprem fırtınası yaşanacak bu bölgede. Benzer durum Akhisar depremlerinde de olmuştu. Akhisar depremleri geçen yıl 22 Ocak'ta gerçekleşmişti. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala orada depremler oluyor. Bugüne kadar 9 bine yakın deprem oldu ve çok sayıda deprem fırtınası yaşandı. Benzer özellikler şu anda burada da yaşanıyor" sözlerine yer verdi.

"Yakın gelecekte 4,5 - 5 şiddeti arası artçı depremler olması gerekiyor"

Yakın gelecekte şiddeti 4,5 ila 5 arası değişen artçı depremlerin olabileceğini söyleyen Sözbilir, "Bu bölgede sadece Samos fayını düşündüğümüzde bir ana şok yaşandı. 6,6'lık bu ana şokun artçılarını düşündüğümüzde 5 şiddetine kadar çıkabilir bu sarsıntılar. Artçı deprem dağılımını incelediğimizde bazı yerlerde sismik boşluklar olduğunu görüyoruz. Yani yakın gelecekte 4,5 - 5 şiddeti arası artçı depremler olması gerekiyor. Bu da yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Daha büyük depremlerin de olma ihtimali her zaman var. Ama bunların ne zaman olacağını hiç bir zaman söyleyemeyiz. Artçı depremleri bekliyoruz ama bunun hemen olması da gerekmiyor. 7-8 ay sonra da olabilir bu. Elazığ Depremi'nde aynı şeyleri yaşadık. Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta deprem olmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde şiddeti 5'i bulan artçılarını görebildik. Dolayısıyla birkaç ay sonra da yine böyle deprem fırtınaları şeklinde artçı depremler gelişebilir" açıklamasında bulundu.

"Panik yaşamaya gerek yok"

Vatandaşların artçı depremler dolayısıyla panik yaşamaması gerektiğini söyleyen Sözbilir, "Panik yaşamaya gerek yok çünkü bu büyüklükte artçı depremler yaşanacaktır. Depremin büyüklüğü 5'e kadar da ulaşabilir. Dolayısıyla bu büyüklükte depremlerde normal şartlarda can veya mal kaybı beklenmez zaten. Sadece bu sarsıntıyı hissedeceğiz. Önemli olan panik yapmamak. Sarsıntıyı hissettiğimizde kendimizi pencereden atmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Ali İhsan Çiftçi - Hakan Polat

