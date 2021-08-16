İzmir takımları sezona yenilgisiz başladı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu geçtiğimiz cuma günü itibariyle başladı. İzmir'i Süper Lig ve TFF 1. Lig'de temsil eden Altay, Göztepe, Altınordu ve Menemenspor takımları da sezonu iyi bir başlangıç yaptı.

Altay farklı kazandı

18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 8. dakikada ve 45+1. dakikada yeni transferi Daouda Karamoko Bamba'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili ataklarını sürdüren Altay, 86. dakikada bir diğer yeni transferi Thaciano'nun ayağından bulduğu golle maçı 3-0 kazandı. Oynadığı futbolla futbolseverlerin takdirini toplayan Altay, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Göztepe beraberliği kurtardı

Süper Lig'de üst üste 5. sezonunu geçiren Göztepe ise sezonu Antalyaspor deplasmanında açtı. 32. dakikada rakibinin penaltı golüyle geriye düşen Göztepe, geride kalan dakikalarda önemli gol fırsatları elde etse de kaleci Boffin'i geçemedi. Sarı-kırmızılı ekipte 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Dino Arslanagic, kafa golüyle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, Antalyaspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Altınordu da puanla döndü

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu ise TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu. Kaleci Ali Emre Yanar'ın kurtarışlarıyla öne çıktığı maçta, 75. dakikada geriye düşen kırmızı-lacivertliler, 90+2. dakikada Hüsamettin Yener'in kafa golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Altınordu, Ankara deplasmanından beraberlikle ayrılmış oldu.

Menemenspor galibiyetle başladı

İzmir'in TFF 1. Lig'deki bir diğer temsilcisi Menemenspor ise sezonun ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 37. dakikada Ahmet Sağat'ın golüyle öne geçti. Maçın geri kalan bölümünde de oyun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler, 90+4. dakikada Mahamadou Ba'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak galibiyete ulaştı. Maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Menemenspor, sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Salih Yılmazsoy