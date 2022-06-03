İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nden işbirliği

Türkiye'nin tarımda bilişim teknolojileri temalı ilk Ar-Ge ekosistemi olacak ve kurulacak bir anonim şirket tarafından yönetilecek olan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, önemli iş birlikleri ile yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin ilk borsası olan ve 1891 yılında kurulan İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından geliştirilen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni yönetecek şirket çatısı altında DenizBank ve İş Bankası da yer alacak. İzmir'de düzenlenen iki ayrı imza töreninde, her iki bankanın üst düzey temsilcileri ile niyet ve iş birliği anlaşmaları imzalandı.

“Yolculuğumuza çok daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz”

İmza töreninde konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ilk borsası olarak 130 yıldır tarım ve tarıma dayalı ticareti geliştirmek için çalıştıklarına vurgu yaparak, “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Borsamız ve Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan, Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Raporumuzdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda doğan çok önemli bir prestij projemiz. Tarımın “Silikon Vadisi” olması hedefiyle yola çıkan İTTM, tarım sektörü için bilişim teknolojileri temelli çözümlerin üretileceği, ‘Living-Lab' konseptinde faaliyet gösteren bir Ar-Ge ekosistemi olacak. İTTM sayesinde tarıma yatırım yapan özel şirketler, teknoloji firmaları, start-up'lar, bilim insanları, üreticiler ve finans kuruluşları aynı çatı altında, güç birliği içinde çalışarak Türk tarımının sorunlarına kalıcı çözümler üretecek. Geliştirilecek yeni teknolojiler sayesinde üretimde verimlilik artarken su ve enerji gibi kaynakların kullanımında tasarruf sağlanacak. Hem üreticimiz hem tüccarımız hem de ülkemiz kazanacak. Yıllardır tarıma verdiği düzenli destekle öne çıkan ve güçlü bir banka olan DenizBank'ın, iştiraki NEOHUB ile İTTM'nin iş ortağı olmasının, projemizin hedeflediği noktaya ulaşmasına büyük ivme kazandıracağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan ve genç cumhuriyetin tarım ile yükselmesine öncülük eden Türkiye İş Bankası'nın da proje ortaklarımız arasına katılmasından son derece memnunuz. Tarımın, gelecek dönemde, tıpkı cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi ekonomide lokomotif rolü üstleneceğine inanıyoruz. İş Bankası tecrübesi, Denizbank tarıma olan desteği ile yolculuğumuzda bizlere büyük güç katacak. İTTM'yi yönetecek şirket çatısı altındaki ortaklığımızın tüm taraflar açısından hayırlı olmasını ve gelişerek devam etmesini diliyorum” dedi.

“Sürdürülebilirlik için tarımda teknoloji dönüşümü gündemimizde”

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak “İnsan kaynağı ve ürün çeşitliliği ile tarıma yönelik tasarlanan, yurdun dört yanına yaygın şube ağımız ile bu alana odaklanan ilk özel bankayız. Kırsal yaşamın sürdürülebilirliği için finansman sağlamak, artan nüfus için daha verimli kaynak yönetimine katkıda bulunmak, sektörün sosyal ve ekolojik yapısını güçlendirmek misyonuyla Türkiye'nin en ücra köşelerinde, 20 yıldır bankacılık sisteminin kapılarını üreticilerimize açıyoruz. Sürdürülebilirlik için tarımda teknoloji dönüşümünü de uzun zamandır gündemimizde tutuyoruz. Yenilikçi iştirakimiz olan, aynı zamanda tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini destekleyen NEOHUB ile İTTM'nin iş ortağı olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir adım attık. Biliyoruz ki akıllı tarım uygulamalarının tarıma entegrasyonu, üreticiye sağladığı maliyet ve verimlilik avantajının yanında, doğal kaynakların korunmasını da yüksek oranda destekliyor. Tarımla olan gönül bağımızda bugüne kadar hep gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluk duygusuyla hareket ettik. Bundan sonra da ülkemizin, dünyamızın çocuklarına bırakacağımız mirası gözeterek gerek finansman gerek teknoloji tarafında bütünsel bakış açısıyla sektörümüzün yanında durmaya devam edeceğiz.”

“Tarım ve finansta sürdürülebilir büyüme için teknoloji geliştireceğiz”

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam ise konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“NEOHUB, Türkiye ve dünyada yeni iş modelleri kurmak için teknoloji ve finans uzmanlığını bir araya getirerek kuruldu. Tüm ekosisteme katkı sağlayacak finansal teknoloji çözümlerini hayata geçirmek için yola çıktı. Ülkemiz ve gezegen için yaşamsal önemi olan tarım sektörüne inovatif, sürdürülebilir ve yapıcı çözümler üretmek üzere İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de son derece kıymetli. Tarım ve finans ekosisteminde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek yeni nesil teknolojiler ile sektörü ileri taşıyacak projelere imza atacağız. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu iştiraki olarak Bankamızın el üstünde tuttuğu tarımın yarınlarına ve üreticimizin hedeflerine katkı sağlayacak olmaktan ötürü gururlu ve heyecanlıyız.”

“Tarımın tüm bileşenlerini bu merkezde bir araya getirmeyi hedefliyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem ise imza töreninde yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarımın İş Bankası'nın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarım hem insan hayatı hem de ekonomi için kritik önem taşıyor. Ülke tarımının, değişen şartlar ile uyum içerisinde sürdürülmesine, yeni ve etkili teknolojiler geliştirilmesine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen İTTM'nin kısa zamanda tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü haline geleceğine inanıyoruz. Tarımın dijital dönüşümünde, tarım girişimciliği ekosistemindeki deneyimlerimizi bu projeye aktarıp tarım işletmeleri ve çiftçilerden, sektördeki diğer üreticilere, araştırma ve akademisyenlerden girişimcilerimize kadar tarım sektörünün tüm bileşenlerini bu merkezde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Akademisyenler, araştırmacılar açık inovasyon merkezi olan İTTM'de gerçek sorunlara bilimsel bir yaklaşımla çözüm bulabilme imkânı bulacaklar. Hem çiftçimizin teknolojiye ulaşmasını hem de gıdaya erişimi kolaylaştıracak, tarımda dijital dönüşümü hızlandıracak bu projenin ülkemize değer katacağına inanıyoruz.”