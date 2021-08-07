İzmir Urla'daki makilik alan yangını kontrol altında

Urla ilçesi Balıkova Mahallesi yakınlarında saat 14.45 sıralarında makilik bir alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgede kara ulaşımının kısıtlı olması sebebiyle daha sonra Rusya'dan gelen 2 uçak ile de müdahale edildi.

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Yangını kontrol altında

Makilik alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu itfaiye ve Alo 177 hattına bildirdi. İhbar üzerine yangına 2 uçak, 2 helikopter, 15 itfaiye aracı, 10 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Yangının meydana geldiği bölgede arazinin kayalık olması sebebiyle yangının ilk anlarında karadan müdahale yapılamazken, dozerlerin yol açmasıyla itfaiye araçları da yangına müdahale etmeye başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yangının meydana geldiği bölgeye gelerek bilgi aldı. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

“Gün batmadan tamamen kontrol altına alınacağını değerlendirdik”

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamasında, “An itibariyle havadan yaptığımız kontrolde yangının büyük oranda kontrol alındığını, gün batmadan tamamen kontrol altına alınacağını değerlendirdik. Geçmiş olsun İzmir” dedi.



Cenk Özen - Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri

