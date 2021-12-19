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İzmir Valisi Köşger: '56 işçiden 43'ü taburcu edildi'

İzmir Valisi Köşger: '56 işçiden 43'ü taburcu edildi'
İzmir Valisi Köşger: '56 işçiden 43'ü taburcu edildi'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık’ta dün akşam meydana gelen maden kazasında yaralanan 56 işçiden 43’ünün taburcu olduğunu açıkladı. Köşger, 13 işçinin tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikelerinin olmadığını duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün akşam saat 21.00 sıralarında Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan işçilerin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Vali Köşger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kınık ilçemizdeki maden kazasında toplam 56 vatandaşımız hastanelere başvurmuş, bunların 43'ü hafif yaralı veya ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 12'si ilimiz hastanelerinde, 1'i Soma'da olmak üzere 13 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup hayati tehlikeleri yoktur. Maden kazasının oluşumuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız İş Teftiş Kurulunca soruşturma başlatılmıştır."

Salih Yılmazsoy

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