İzmir'de 1 günde 3 yangın

İlk yangın sabah saat 07.30 sıralarında Karaburun Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.

Alevlerin kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalar sürdürüldü. Yangının ekiplerin çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındığı bildirilirken, bölgedeki rüzgar sebebiyle alevlerin zaman zaman parladığı öğrenildi.

Menderes ilçesindeki yangın ise Küner Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son yangın haberi ise Bergama ilçesi Kaşıkçı köyü mevkiinde bulunan orman ağaçlandırma sahasında meydana geldi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz müdahale ettiği bildirildi.

Bergama'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altında

angın, akşam saatlerinde Kaşıkçı köyü mevkiinde bulunan orman ağaçlandırma sahasında meydana geldi. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz olay yerine sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.





Ali İhsan Çiftçi

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