İzmir'de 1 işçi göçük altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, 2143 sokakta gerçekleştirilen İzmir Şu ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünün (İZSU) çalışma alanında meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ç. isimli bir işçi, altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçüğün altında kaldı. Olayı gören çevredekilerin ihbari üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Göçük altında kalan işçi itfaiyenin çalışması sayesinde kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi

