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İzmir'de 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'de 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. isimli 1 şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi


 

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