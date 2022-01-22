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İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı

İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı
İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı - Tıkla İzle

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonda otomobil hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülen F.Y., H.K., M.T., M.S., A.A., H.A., G.Ü., Ş.Ü., S.F., A.P., H.Ö. ve M.F.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Amede Alpagüt
 

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