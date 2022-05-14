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İzmir'de 127 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 127 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir'de 127 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen toplam 127 düzensiz göçmen ile, 5 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Mayıs saat 06.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 85 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ekipler, aynı gün saat 07.20 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yine Seferihisar ilçesi açıklarında 13 Mayıs saat 01.50 sıralarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenleri taşıdığı belirlenen özel tekne Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Tekne içerisindeki 42 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri gözaltına alındı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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