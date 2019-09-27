İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 01.05, 04.30 ve 04.35'te, Çeşme'nin Altınkum, Uçburun ve Eğri Liman açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ile Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 3 ayrı lastik bot fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 51 Afganistan, 42 Kongo, 11 Orta Afrika, 28 Suriye, 3 Filistin, 2 Pakistan, 2 Mali, 1 Angola, 1 Togo, 1 İran ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 143 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 143 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.