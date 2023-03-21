İzmir'de 154 göçmen yakalandı, 66 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mart saat 11.25 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı gün yine Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 göçmeni yakaladı.

Ekipler, yine 20 Mart günü Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, hareketli yelkenli tekneyi durdurarak içerisindeki 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Aynı gün yine Çeşme ilçesi açıklarında, 52 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akın Küçükkurt



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