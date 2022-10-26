İzmir'de 16 adrese baskın: Milyonlarca makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamülü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik Nefes-2 Operasyonu başlattı. Operasyon çerçevesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. 16 adres belirleyen ekipler, sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi
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