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İzmir'de 16 adrese baskın: Milyonlarca makaron ele geçirildi

İzmir'de 16 adrese baskın: Milyonlarca makaron ele geçirildi
İzmir'de 16 adrese baskın: Milyonlarca makaron ele geçirildi

Türkiye genelinde KOM Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Nefes-2 Operasyonu çerçevesinde İzmir’de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 8 milyon adet dolu ve boş makaron ele geçirilirken, 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamülü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik Nefes-2 Operasyonu başlattı. Operasyon çerçevesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. 16 adres belirleyen ekipler, sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi

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