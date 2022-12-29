İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de 17 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 17 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 17 göçmen kurtarıldı

 İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık saat 08.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akın Küçükkurt
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.