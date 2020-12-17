İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir'de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında, Sığacık açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli tekne durdurularak içerisindeki 175 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ali İhsan Çiftçi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.