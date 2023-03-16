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İzmir'de 18 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 18 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 18 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 18 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Mart saat 11.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 18 göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Akın Küçükkurt

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