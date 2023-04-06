İzmir'de 2 gün üst üste hortum paniği

Sağanak yağışın hafta başından beri etkili olduğu İzmir'de, doğa olayları art arda etkili oluyor. Dün Çeşme Alaçatı açıklarında meydana gelen hortum ile sabahın ilk saatlerinde ilçeyi beyaza bürüyen yoğun dolu yağışının ardından bugün de Menderes ilçesi Özdere açıklarında hortum meydana geldi. Vatandaşlar havada oluşan hortumu cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Açıklarda meydana gelen hortum kıyıya ulaşmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ali İhsan Çiftçi

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