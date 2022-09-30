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İzmir'de 2 kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de 2 kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de 2 kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir süredir kendilerinden haber alınamayan 10 ve 12 yaşındaki 2 erkek kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kınık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Poyracık Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen (10) ile Ömer'den (12) bir süredir haber alamayınca saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı. Arama sonucunda Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun yakınında çocuklara ait olduğu değerlendirilen elbise ve ayakkabılar bulundu. Bunun üzerine Pala ve yakınlarınca durum sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Mustafa İç
 

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