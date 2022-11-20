İzmir'de 2 kişinin yaralandığı sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli oldukları ileri sürülen iki grup sokakta karşılaştı. Yaşanan tartışmada Y.A., bıçakla üzerine yürüdüeg O.B.'yi vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.B. ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden M.A.'nın da kesici aletle yaralandığı belirlenince ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavganın ardından kaçan Y.A.'yı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Mustafa İç

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