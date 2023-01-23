İzmir'de 2 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kaçak makaron ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, 21 Ocak günü Akalan gişeleri yol kontrol noktasında önceden plakası belirlenen kapalı kasa kamyonet durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon TL olan 125 koli içerisinde toplam 2 milyon adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ali İhsan Çiftçi

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