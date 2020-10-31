İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 23 saat sonra enkaz altında 5 kişilik aileden 4'ü çıkarıldı

İzmir'de 23 saat sonra enkaz altında 5 kişilik aileden 4'ü çıkarıldı
İzmir'de 23 saat sonra enkaz altında 5 kişilik aileden 4'ü çıkarıldı

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 23. saatinde Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 4 çocuğundan 3'ü enkaz altından çıkarıldı.

Doğanlar Apartmanı enkazından bir kişi daha alkışlar eşliğinde kurtarıldı - Tıkla İzle

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanından depremden 23 saat sonra anne ve 4 çocuğundan 3'ü çıkarıldı.
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Baba Oğuz Perinçek'in tüm arama çalışmalarında ekiplere yer göstermesiyle eşi Seher Perinçek ve 4 çocuğundan 3'ü enkaz altından 23 saat sonra çıkarıldı.
Bu arada baba Oğuz Perinçek depremin ardından iş yerinden enkaz bölgesine gelerek eşi ve çocuklarıyla temasta olduğunu ekiplere enkazdaki bir eşya veya materyalden dairenin yerini göstereceğini belirterek arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılarak ekiplere yol gösterdi.

Perinçek ailesinin kurtarılma çalışmaları sırasında enkaz alanını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalar hakkında bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu enkaz altında yakınlarını bekleyenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sadık Cangel - Önder Aydın - Aykut Yeniçağ - Samet Doğru
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.