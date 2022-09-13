İzmir'de 26 tüp tarantula cinsi örümcek ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde yurtdışından posta yoluyla gelen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu ilk gönderi paketi Gümrük Muhafaza ekiplerince açıldı. Paket içerisinde toplam 18 adet tüp halinde örümcek olduğu görülmesi üzerine savcılığa bilgi verildi. Alınan savcılık talimatı gereğince soruşturmaya başlandı. Olayla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar şubesinden bilgi edinen ekipler söz konusu tarantulaların yurda girişinin yasaklı olduğunun tespiti üzerine söz konusu gönderiye el koydu. Araştırmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri gelen başka bir kargonun da benzer özellikte olması sonucunda, gönderi kontrol amacıyla açıldı. Bu gönderiden de 8 tüp içerisinde tarantulalar çıktı. Toplamda 26 tüp tarantula Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru